Christelijk hulpverlener en schrijver Johan Frinsel (94) overleden

Voormalig pinkstervoorganger en schrijver Johan Frinsel is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad.

Frinsel werd bekend om zijn jarenlange inzet voor de christelijke hulpverlening, door de boeken die hij schreef en als vicevoorzitter van de Evangelische Omroep. "Een man met een groot hart", schrijft de krant.

De in Amsterdam opgegroeide Johan Jacob Frinsel las zijn verhalen met een Amsterdams accent voor. Dat waren verhalen met humor én een boodschap, aldus de krant. Het dagblad haalt een citaat van een journalist aan die ooit over hem schreef: "Frinsel ontroert, laat luisteraars regelmatig grinniken, vormt het geweten en wijst altijd weer op wat er werkelijk toe doet: het geloof in de Heere Jezus Christus."

Prostituees

Naast het schrijven was hij vooral actief als christelijk hulpverlener. Zo bood hij onderdak aan verslaafden in de hoofdstad sinds eind jaren 60. Daarna kwam daar hulpverleningswerk bij voor onder anderen prostituees en mensen die met homoseksuele gevoelens worstelden.

Frinsel kreeg in 2010 een hersenbloeding, waarna hij stopte met schrijven en het geven van lezingen. Hij overleed in Veenendaal en wordt zaterdag in Woerden begraven.