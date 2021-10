Wekdienst 13/10: Amsterdam Dance Event van start • Captain Kirk gaat de ruimte in

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

D66 pleit vanmiddag in de Tweede Kamer voor een onafhankelijk onderzoek naar misbruik in de danssport. Naar verwachting krijgt de motie brede steun als de Kamer praat over grensoverschrijdend gedrag in zowel het turnen als de dans, naar aanleiding van het rapport Ongelijke Leggers over misstanden in de turnsport.

In de hoofdstad gaat het Amsterdam Dance Event van start, het grootste dance-muziekfestival ter wereld. Vijf dagen lang zijn er live optredens van top-DJ's te zien en er zijn ook tentoonstellingen en films.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt een nieuwe vertaling van de Bijbel uit. In deze vertaling zijn 12.000 taalkundige wijzigingen doorgevoerd, nadat om feedback was gevraagd aan lezers, om de vertaling uit 2004 te verbeteren.

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin van miljardair Jeff Bezos gaat opnieuw de ruimte in. Aan boord is onder anderen de 90-jarige William Shatner, die in de eerste Star Trek-serie kapitein Kirk speelde. De Canadees is hiermee de oudste persoon ooit in de ruimte.

Wat heb je gemist?

Een groep advocaten van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire heeft een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. In de brief, die gisteravond kort voor het Kamerdebat over de toeslagenaffaire werd verstuurd, schrijven 220 advocaten dat ze niet in staat zijn hun werk goed te doen, omdat ze tegen "talloze problemen en hindernissen" aanlopen.

Daardoor komt de bijstand onder druk te staan. Zo moeten ze vaak lang wachten voordat ze het dossier van hun cliënten ontvangen, wat dan vaak onvolledig of deels gecensureerd blijkt.

De advocaten pleiten in de brandbrief daarom voor een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst om sneller geholpen te worden.