Ziekenhuis Zutphen ontslaat drie medewerkers, afdeling verloskunde dicht

Ziekenhuis Gelre Zutphen heeft drie medewerkers van de afdeling verloskunde ontslagen, omdat zij zich 'zeer onprofessioneel' hebben gedragen.

Wat er precies is gebeurd wil het ziekenhuis om privacyredenen niet bekendmaken. Vanwege het ontslag van de drie is de afdeling tijdelijk gesloten zodat vrouwen voorlopig niet meer in het Zutphense ziekenhuis kunnen bevallen, staat in een verklaring.

De directie stelde een onderzoek in na een interne melding over het onprofessionele gedrag. Daaruit is gebleken dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in gevaar zijn geweest, aldus de top van het ziekenhuis. Maar het gedrag van de drie was wel zodanig dat zij per direct moesten vertrekken, meldt Omroep Gelderland.

Personeelstekort

Gelre Ziekenhuizen kampt met een flink personeelstekort en dat is door het ontslag van de drie medewerkers nog groter geworden. Daarom zijn bevallingen voorlopig niet meer mogelijk. Zwangere vrouwen die moeten bevallen moeten uitwijken naar Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Winterswijk of Arnhem. De polikliniek gynaecologie en verloskunde is wel gewoon open.

De directie hoopt eind oktober te kunnen zeggen wanneer de afdeling verloskunde weer kan worden heropend.