Mogelijk in maart al proeven met kleinere stembiljetten met nummers

De partijen die voor stemden zijn de huidige regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Van de oppositiepartijen steunden alleen SGP, Volt en Kamerlid Den Haan het voorstel. In de Eerste Kamer hebben deze partijen geen meerderheid.

In welke gemeenten de kiezers met een nieuw stembiljet moeten stemmen is nog niet bepaald. Na de Eerste Kamer, die er ergens in de komende weken over spreekt, mogen ook gemeenteraden nog beslissen of zij willen meedoen.