Vermist Duits meisje (8) onderkoeld teruggevonden in Tsjechisch bos

Een achtjarig Duits meisje dat sinds zondag vermist werd in een Tsjechisch bos is weer terecht, melden de Tsjechische en Duitse politie. Het kind werd na een zoektocht van twee dagen gevonden door en jachtopziener in Ceská Kubice, een gemeente langs de grens met Duitsland.

Het meisje uit Berlijn krijgt nu medische zorg. "Ze leeft, is onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht", zegt een woordvoerder van de Duitse politie. Het kind zou niet in levensgevaar zijn.

Honderden hulpverleners

Het meisje maakte zondag met haar ouders, broer en neefje een wandeling door het Boheemse Woud, een uitgestrekt bosgebied dat grenst aan het Beierse Woud. Toen de kinderen in het bos gingen spelen, raakten de ouders ze uit het oog. Daarop werden de reddingsdiensten ingeschakeld.

Reddingswerkers vonden het zesjarige zoontje en het negenjarige neefje zondagavond voordat het donker werd. Maar het meisje bleef spoorloos.

Daarop werd de zoektocht uitgebreid. Honderden reddingswerkers uit Tsjechië en Duitsland hebben de dagen daarna naar het meisje gezocht. Daarbij waren er zorgen over de temperatuur in het bos, die 's nachts tegen het vriespunt ligt. Ook was de zoektocht moeilijk omdat het bosgebied uitgestrekt en dichtbegroeid is.

Hulpverleners hadden vrijwilligers afgeraden om te helpen zoeken. Ze waren bang waren dat er nog meer mensen vermist zouden raken.

Uiteindelijk hebben meer dan dan 1400 reddingwerkers uit Tsjechië en Duitsland naar het meisje gezocht, waaronder politieagenten en brandweerlieden. Ook werden 115 speurhonden en een helikopter ingezet.