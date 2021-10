Kabinet bespreekt maatregelen stijgende energierekening

Het kabinet overlegt vanmorgen over de stijgende energierekening. De meest betrokken bewindspersonen bekijken hoe huishoudens gecompenseerd kunnen worden. Een besluit over een pakket maatregelen valt naar verwachting vrijdag in de ministerraad.

Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening de komende winter met tientallen euro's per maand omhoog te gaan. Demissionair minister Hoekstra van Financiën zei vorige week in de Tweede Kamer dat het kabinet nadenkt over maatregelen.

De meest betrokken ministeries hebben een soort crisisteam gevormd. Er is al een lange lijst aan mogelijkheden bedacht. Zo wordt onder meer gekeken of burgers en bedrijven via de inkomsten- of energiebelasting kunnen worden gecompenseerd. Ook wordt overwogen de btw tijdelijk te verlagen.

Isolatie

Demissionair minister Blok van Economische Zaken zei voor het begin van het overleg dat het kabinet zich bewust is van de zorgen die leven en dat alle opties op tafel liggen. En zijn collega Ollongren van Binnenlandse Zaken voegde eraan toe dat er "alle aanleiding is om volop in te zetten op isolatie".

Waarschijnlijk bepaalt het kabinet vandaag de 'richting' van de maatregelen. Die worden dan de komende dagen uitgewerkt en het plan wordt dus vrijdag vastgesteld.