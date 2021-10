Storing bij Vodafone: problemen met bellen en mobiel internet

Klanten van Vodafone hebben vanochtend last van een storing. Er komen duizenden meldingen binnen van gebruikers dat ze problemen hebben met bellen en mobiel internetten.

De provider schrijft dat er op dit moment inderdaad sprake is van een storing waardoor de mobiele verbinding "niet optimaal is". "Daardoor kan je problemen ervaren met bellen en het gebruik van mobiel internet." Een woordvoerder zegt niet te weten hoeveel mensen last hebben van de storing. Wel is het bekend dat het niet om alle Vodafone-gebruikers gaat.

Verder laat de woordvoerder weten dat de precieze oorzaak van de storing nog niet duidelijk is. Ook hoelang de storing nog duurt, weet Vodafone niet.

Tijdelijke oplossing: 2G

Voor de gebruikers die problemen ervaren is er een tijdelijke oplossing. Zij kunnen via hun eigen toestel het netwerk omschakelen naar het 2G-netwerk om te bellen en internetten. "Het ontvangen en versturen van foto's in WhatsApp of het laden van filmpjes van Facebook, Instagram of YouTube kan alleen via wifi en 4G", staat op de site.

Vodafone zegt verder dat er hard wordt gewerkt om de storing zo snel mogelijk op te lossen.