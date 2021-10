Drukste spits sinds uitbreken coronapandemie: 759 kilometer file

Op de Nederlandse wegen was het vanochtend de drukste spits sinds het uitbreken van de coronapandemie. Op het hoogtepunt, om 08.25 uur, stond er 759 kilometer file.

Volgens de ANWB is de drukte veroorzaakt doordat steeds meer mensen weer met de auto naar hun werk gaan en doordat het in het zuiden van het land regende.

Vorige week was voor het eerst duidelijk dat het weer veel drukker is op de weg: op dinsdagochtend stond er 554 kilometer file en op vrijdagavond 650 kilometer. Dat was in anderhalf jaar niet meer voorgekomen.

De ANWB gaat ervan uit dat het de komende maanden nog drukker gaat worden, omdat het weer slechter wordt en het dan vroeger donker is.