IMF-topvrouw mag aanblijven, bestuur spreekt volledige vertrouwen uit

Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in een verklaring zijn volledige vertrouwen uitgesproken in topvrouw Kristalina Georgieva. De Bulgaarse econoom was in opspraak geraakt omdat ze in haar vorige functie als hoofd van de Wereldbank medewerkers onder druk zou hebben gezet om rapporten aan te passen.

Het doel zou daarvan zijn geweest om China hoger op een internationale ranglijst te krijgen van landen waar het gunstig is om te investeren. Georgieva lag al weken onder vuur en er werd een onderzoek naar de aantijgingen ingesteld.

De 24-koppige raad van bestuur van het IMF zegt nu dat uit het onderzoek "niet overtuigend blijkt dat Georgieva een ongepaste rol speelde". "Na alle gepresenteerde bewijzen te hebben bekeken, bevestigt de raad van bestuur zijn volledige vertrouwen in het leiderschap van de directeur en het vermogen om haar taken effectief uit te voeren."

De topvrouw laat weten verheugd te zijn met de conclusie van het bestuur. "Dit is uiteraard een moeilijke periode in mijn leven geweest", zegt ze. "Ik wil echter mijn volledige steun uitspreken voor de onafhankelijkheid en integriteit van instellingen zoals de Wereldbank en het IMF. En mijn respect voor iedereen die zich inzet voor de bescherming van de waarden waarop deze organisaties zijn gebaseerd."

VS en Japan drongen aan op verder onderzoek

Georgieva heeft altijd stellig ontkend dat ze China hoger op de ranglijsten heeft geprobeerd te zetten. Onder meer Frankrijk en andere Europese landen steunden haar al.

De Verenigde Staten en Japan, de twee landen met de meeste macht binnen het IMF, wilden echter dat er uitgebreid onderzoek zou worden gedaan, zegt een bron tegen persbureau Reuters. Vanwege gebrek aan direct bewijs besloot de VS om niet op het ontslag van de 68-jarige topvrouw aan te sturen.

De Bulgaarse werd in 2019 benoemd tot voorzitter van het IMF. Ze was samen met oud-minister van Financiën Dijsselbloem in de race voor de topfunctie. Dijsselbloem trok zich uiteindelijk terug omdat hij te weinig steun van de Europese ministers van Financiën kreeg. Traditiegetrouw wordt het IMF geleid door een Europeaan.