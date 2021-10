Wekdienst 12/10: Bedreiger Kaag en De Jonge voor rechter • Rapport 'corona-onderwijs'

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bij de Haagse politierechter staat een man terecht omdat hij op Facebook doodsbedreigingen zou hebben geplaatst tegen D66-leider Kaag en demissionair minister De Jonge. Kaag komt misschien zelf naar de zitting om gebruik te maken van haar spreekrecht.

In de rechtbank in Leeuwarden staat een zaak op de rol tegen twee Friese zwemleraren. Zij worden door het OM verantwoordelijk gehouden voor de verdrinking van een 11-jarige statushouder tijdens zijn eerste zwemles in Lemmer. De twee zouden onvoldoende toezicht hebben gehouden.

Er verschijnt een rapport van de Onderwijsinspectie over de gevolgen van zestien maanden 'corona-onderwijs'. Het onderwijs vond in die periode grotendeels op afstand plaats; middelbare scholieren en studenten zaten het langst thuis.

Wat heb je gemist?

De Britse corona-aanpak in het begin van de pandemie is één van de ernstigste volksgezondheidsmislukkingen die het land ooit heeft gekend. De kans om het virus al in een vroeg stadium in te dammen, is gemist, wat leidde tot onnodige sterfgevallen. Dat staat in een vernietigend parlementair rapport over de coronacrisis dat vandaag verschijnt en waar Britse media, waaronder de BBC, over schrijven.

Het 150 pagina's tellende rapport, geschreven door commissies met Lagerhuisleden uit alle partijen, stelt dat de vroege aanpak in het Verenigd Koninkrijk gericht was op groepsimmuniteit. Daardoor is er volgens de parlementariërs bewust gekozen voor een langzamere aanpak, waardoor het land het "aanzienlijk slechter" deed dan andere landen.

In het Verenigd Koninkrijk werden op 31 januari de eerste coronabesmettingen vastgesteld. Op 23 maart kondigde de Britse regering een nationale lockdown af. Het rapport is onder meer zeer kritisch over dat "late" moment.