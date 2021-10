File richting tankstation met benzineprijs van 1,45 euro per liter

Bij een tankstation in Eindhoven is gisteravond een file ontstaan met een paar honderd automobilisten die hoopten een graantje mee te pikken van een opvallend lage brandstofprijs. Bij de pomp aan het Flight Forum kostte een liter benzine zeker een uur nog maar 1,449 euro en was de prijs voor diesel 1,109 euro.

"Geen idee hoe lang het duurt, maar ik ben blij dat ik er op tijd bij ben", zei een klant tegen Omroep Brabant voordat de prijs rond 21.30 uur weer werd aangepast naar 1,88 euro voor een liter Euro 95.

Of het een technische storing was of een prijsstunt, is niet bekend. Wel was duidelijk dat automobilisten het prijsverschil van 59 cent met de dichtstbijzijnde concurrent konden waarderen. De wachttijd bij het tankstation in de buurt van de luchthaven liep steeds verder op, totdat klanten ruim een kwartier op hun beurt moesten wachten.

Op sociale media werden beelden gedeeld van de rij bij het tankstation: