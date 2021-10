Honderden hulpverleners op zoek naar Duits meisje in Tsjechisch bos

Honderden politieagenten, brandweerlieden en andere hulpverleners zijn in een bos langs de Duits-Tsjechische grens op zoek naar een achtjarig meisje uit Berlijn. Het kind wordt sinds zondag vermist.

De ouders van het meisje maakten die dag met hun kinderen een wandeling door het Boheemse Woud, dat grenst aan het Beierse Woud. De ouders verloren hun dochter en zoon en hun neefje uit het oog toen die in het bos gingen spelen. Reddingswerkers vonden het zesjarige zoontje en het negenjarige neefje zondagavond voordat het donker werd. Het meisje bleef spoorloos.

Uitgestrekt en dichtbegroeid bos

De politie in Beieren meldt dat meer dan 800 hulpverleners uit Duitsland en Tsjechië meedoen aan de zoekactie. Ook werden speurhonden en een politiehelikopter ingezet, maar tot dusver tevergeefs. Dinsdag wordt de zoektocht voortgezet.

De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar denkt dat het meisje de weg is kwijtgeraakt. Het bosgebied is uitgestrekt en dichtbegroeid, wat de zoektocht bemoeilijkt. Wat ook zorgen baart is dat de temperatuur 's nachts rond het vriespunt ligt.