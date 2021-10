Coronapandemie wordt website hotelkamerveiling.nl fataal

Internetplatform hotelkamerveiling.nl is failliet. Het bedrijf heeft de coronacrisis niet overleefd, meldt de curator op de website van de onderneming.

Hotelkamerveiling.nl groeide vóór de coronacrisis uit tot een populaire site waarop hotelkamers werden geveild. Het winnende bod lag vaak stukken lager dan het tarief bij een gewone reservering.

Voor hotels was de site aantrekkelijk om toch nog wat te verdienen als een kamer leeg dreigde te blijven. Het motto van de site was an unsold room is a loss forever (een onverhuurde kamer is een verlies voor altijd).

Nekslag

Door de lockdown-periodes in de coronacrisis moesten de hotels dicht en kromp de vraag naar korte uitstapjes drastisch. Die omstandigheden bleken de nekslag voor hotelkamerveiling.nl.

Het faillissement werd vrijdag uitgesproken. Klanten die geld hebben uitstaan bij het bedrijf, kunnen dat melden bij curator Erick Quaars. Die meldt op de site dat er nog niets is te zeggen over de kans op teruggave, omdat hij nog geen overzicht heeft van alle schuldeisers.