Tunesische president stelt na bijna drie maanden nieuwe regering aan

De Tunesische president Kais Saied heeft een nieuwe regering aangesteld na een politieke impasse van bijna drie maanden. In het kabinet heeft een recordaantal vrouwen ministersposten gekregen. Onder de 25 kabinetsleden zijn tien vrouwen, zoals de ministers van Financiën en Justitie. Maar Saied houdt de macht stevig in eigen hand en ook het geschorste parlement keert niet terug.

Twee weken geleden benoemde de president al een vrouwelijke premier. Daarmee werd Najla Bouden de eerste vrouwelijke premier in de Arabische wereld. Ze zei vandaag dat ze de corruptie in het land wil aanpakken en de levensstandaard van Tunesiërs wil verhogen.

Critici waren sceptisch over de aanstelling van Bouden, onder meer vanwege haar gebrek aan politieke en bestuurlijke ervaring en haar loyaliteit aan Saied. Ook zou Saied voor een vrouwelijke premier hebben gekozen om de westerse wereld gunstig te stemmen na zijn machtsovername in juli. Toen ontsloeg hij de toenmalige premier en zette hij het parlement buitenspel, wat de afgelopen weken onder de bevolking voor veel onrust en verdeeldheid zorgde. Ook de oppositie heeft zware kritiek op het optreden van de president. Het land bevindt zich niet alleen in een politieke maar ook in een diepe economische crisis.

Weinig verandering

Met de nieuwe regering lijkt er niet veel te veranderen in het Noord-Afrikaanse land. Sinds zijn machtsgreep moet de regering verantwoording afleggen aan hem, en niet meer aan de premier. Het parlement is nog steeds geschorst. Ook nam hij een paar weken geleden maatregelen om per decreet te kunnen regeren.

Saied wil de grondwet aanpassen en een presidentieel stelsel invoeren. Hij beloofde met de bevolking in gesprek te gaan en een referendum uit te schrijven, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.