Koning op werkbezoek in tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

De Tweede Kamer is begin september verhuisd naar een opgeknapt voormalig ministerie aan de Bezuidenhoutseweg, B67 genoemd. Het historische Binnenhof-complex moet gerenoveerd worden en de verbouwing zal zeker 5,5 jaar duren.

Het oude ministerie is begin jaren 80 ontworpen door de Nederlandse architect Dick Apon. Het gebouw van 13 verdiepingen is weliswaar opgetrokken uit grijs beton en baksteen, maar toch is geprobeerd om de sfeer van de Binnenhof-zalen zoveel mogelijk over te nemen. De plenaire zaal is een soort mini-replica van de 'echte' plenaire zaal.

De eerste weken was het wennen voor Kamerleden en medewerkers om hun weg te vinden in de nieuwe omgeving.

Vlak voordat de koning aankwam bij de tijdelijke Tweede Kamer maakte de politie een einde aan de demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion, vlakbij het gebouw.