Vannacht opnamestop Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk vanwege ict-storing

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is aan het begin van de avond getroffen door een ict-storing. Daardoor geldt voor vannacht een opnamestop, wat betekent dat ambulances geen patiënten naar het ziekenhuis kunnen brengen. Tot maandagochtend 08.00 uur kunnen er geen nieuwe patiënten worden opgenomen.

Het ziekenhuis was enige tijd ook telefonisch niet bereikbaar. Inmiddels is dat wel weer het geval. Wel duurt het mogelijk wat langer om verbinding te krijgen, waarschuwt het ziekenhuis.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat aan NH Nieuws weten dat patiënten in het ziekenhuis geen last hebben gehad van de storing, die even na 18.00 uur begon. Ook niet alle afdelingen van het ziekenhuis hebben problemen ondervonden.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De grootste problemen lijken verholpen, maar toch is uit voorzorg een patiëntenstop afgekondigd voor vannacht. "We hopen dat morgenochtend alles weer 100 procent operationeel is", aldus de woordvoerder.