Tienduizenden Polen doen mee met anti-regeringsprotest

In Warschau, Krakau, Gdansk en andere steden demonstreren naar schatting vele tienduizenden Polen tegen de koers van de conservatieve PiS-regering. Ze dragen pro-Europese spandoeken en protesteren tegen een belangrijke uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof.

Het Hof oordeelde donderdag dat bepaalde verdragen van de Europese Unie en sommige uitspraken van de EU-rechtbanken in strijd zijn met de Poolse grondwet. Hierdoor kreeg het nationale recht voorrang op het Europese recht.

EU-landen reageerden geschrokken op de uitspraak. Die staat lijnrecht tegenover een kernprincipe van de EU: uitspraken van het Europees Hof in Luxemburg zijn bindend en hebben dus voorrang boven nationale rechtspraak.

Donald Tusk

Voormalig voorzitter van de Europese Raad en huidig Poolse oppositieleider Donald Tusk heeft opgeroepen tot de protesten van vandaag. Hij beschuldigt de rechtse regeringspartij PiS ervan het land uit de Europese Unie te willen leiden. Tusk is de waarnemend voorzitter van de grootste oppositiepartij van Polen, het liberaal-conservatieve Burger Platform.

PiS (Recht en Rechtvaardigheid) heeft al jaren ruzie met de Europese Commissie over wat de partij ziet als Europese bemoeienis met het Poolse rechtssysteem. Het Europees Hof in Luxemburg heeft Polen meermaals op de vingers getikt vanwege hervormingen die de onafhankelijke rechtspraak in gevaar brengen.