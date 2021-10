Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde (29) overleden

Ten Wolde wordt ook geprezen als "optimist". Zo schreef hij vorige maand: "Ben lekker in Antwerpen met een vriendin maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik nu misselijk ben en ik platlig, omdat ik anders de avond niet trek. De bittere realiteit, helaas. Lig wel in een suite overigens, want ik kreeg opeens een upgrade."

"Wat intens verdrietig", schrijft RTL-presentator Luuk Ikink over het overlijden. "Het is onvoorstelbaar hoeveel levens Ruud geraakt heeft", schrijft demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Dilan Yesilgöz-Zegerius.

Ten Wolde schreef ook een boek over zijn ziekte: in Ziek Gelukkig vertelt hij "wat hij heeft geleerd over zijn ziekte". Het ligt dinsdag over een week in de winkel. "Wat had hij het verschijnen van zijn boek nog graag willen meemaken", schrijft zijn familie op Instagram. "We zijn zo trots op hem."