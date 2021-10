Amerikaan doodgeslagen na poging op mensen in te rijden

Een Amerikaanse chauffeur die probeerde in te rijden op een groepje cafébezoekers is door hen doodgeslagen toen dat mislukte.

De man van 40 was een café uit gezet in een voorstad van Los Angeles omdat hij zich hinderlijk gedroeg. Op weg naar zijn auto kreeg hij een woordenwisseling met mensen buiten. Kort daarna reed hij met zijn pick-up de stoep op om hen aan te rijden.

De chauffeur miste de groep en botste tegen een boom. Terwijl de groep hem probeerde uit de auto te trekken gaf hij opnieuw gas, om vervolgens tegen muurtje tot stilstand te komen.

Daar slaagde de groep hem uit de auto te halen en in elkaar te slaan. Tegen de tijd dat de politie en ambulance arriveerden was de man al overleden aan de harde klappen.

Vastgelegd op camera

Het incident werd gedeeltelijk opgenomen door bewakingscamera's. Daarop is volgens de politie te zien dat de botsingen niet ernstig genoeg waren om het zware letsel bij de automobilist te veroorzaken. Wie verantwoordelijk is voor de fatale klappen is echter niet te zien, omdat de vechtpartij zich buiten het zicht van de camera's afspeelde.

De betrokken personen zijn door de politie verhoord. Vier van hen zijn als mogelijke verdachte aangemerkt.