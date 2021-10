Auto rijdt door hek vliegveld Weeze, vlucht moet landing afbreken

Een vliegtuig van Ryanair heeft gisteravond de landing moeten afbreken nadat een auto door het hek rond het Duitse vliegveld Weeze was gereden. Hulpdiensten rukten massaal uit omdat er rekening werd gehouden met een aanslag op de luchthaven vlak over de grens bij Venray, maar de bestuurder bleek onwel te zijn geworden.

Een 59-jarige man uit Kevelaer had onder invloed op de weg naast de landingsbaan gereden toen hij de macht over het stuur kwijtraakte. Nadat hij door het hek was gereden werd hij door de veiligheidsdiensten van het vliegveld op een taxibaan tot stoppen gebracht.

De landing van een Ryanairvlucht uit Rome werd vanwege het incident uit voorzorg afgebroken. Een verslaggever van de zender WDR aan boord meldde dat het vliegtuig enkele keren rondcirkelde en vervolgens uitweek naar vliegveld Münster. Na daar te hebben getankt kon het toestel later op de avond alsnog landen op Weeze.