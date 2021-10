Acteur sterft op toneel Bolsjoj-theater in Moskou

In het beroemde Bolsjoj-theater in het centrum van Moskou is een acteur om het leven gekomen toen tijdens een operavoorstelling een decorstuk op hem viel. Het ongeluk gebeurde tijdens een wisseling van het decor.

Het gaat om een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Hij speelde in de opera Sadko van de Russische componist Nikolaj Rimski-Korsakov (1844-1908).

"De opera is meteen stilgelegd en het publiek is gevraagd weg te gaan", liet het theater weten in een verklaring. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van de acteur.

Het Bolsjoj-theater is een van de meest prestigieuze theaters van Rusland. Het is met zo'n 2000 zitplaatsen het grootste staatstheater van het land. Het is beroemd om zijn ballet- en operavoorstellingen.