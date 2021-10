26 Russen overleden na drinken illegaal gestookte sterkedrank

In Rusland zijn 26 mensen uit de regio Orenburg overleden na het drinken van illegaal geproduceerde drank. Volgens de autoriteiten hadden ze allemaal zelfgestookte sterkedrank gedronken.

28 anderen hebben een ernstige vergiftiging opgelopen. De autoriteiten raden mensen met klem af om illegale alcohol te kopen.

In het onderzoek zijn zes mensen aangehouden die worden verdacht van de productie en verkoop van drank die ongeschikt is voor consumptie. Er is een commissie aangesteld om te onderzoeken hoe de sterkedrank op de markt is gebracht.

Vaker sterfgevallen

In Rusland zijn vaker sterfgevallen als gevolg van het drinken van zelfgestookte sterkedrank. In 2016 overleden in Siberië 78 mensen na het drinken van giftige alcohol.

De regels voor het produceren en verkopen van drank, medicijnen, parfums en andere vloeistoffen met een hoog percentage alcohol, werden naar aanleiding daarvan aangescherpt.