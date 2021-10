Banisadr, eerste Iraanse president na de revolutie, overleden

Abolhassan Banisadr, de eerste president van Iran na de Islamitische Revolutie, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij werd president in het voorjaar van 1980, in een tijd die voor Iran tumultueus verliep.

Gedurende het presidentschap van Banisadr bleven de touwtjes stevig in handen van ayatollah Khomeini. De twee kenden elkaar al langer: de geestelijke was door Banisadr opgevangen toen de ayatollah in 1978 werd verbannen naar Frankrijk.

Vanuit een Frans dorp werkten Khomeini en Banisadr aan het omverwerpen van het bewind van de sjah. Na de val van het regime keerden de twee in 1979 terug naar Iran. Khomeini kwam aan de macht en kon geleidelijk zijn fundamentalistische agenda doorvoeren.

Gijzeling op Amerikaanse ambassade

Banisadr werd later korte tijd hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken, slechts een paar dagen na het begin van de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Na achttien dagen moest hij alweer vertrekken: Khomeini zag niets in de onderhandelingen van Banisadr en zette een hardliner op diens plaats. Het was niet het laatste conflict tussen de twee.

In het voorjaar van 1980 won Banisadr de presidentsverkiezingen met driekwart van de stemmen. Khomeini had eerder bepaald dat een geestelijke geen president kon worden.

Afgezet door het parlement

Banisadr verzette zich tegen de groeiende macht van de ayatollahs, tot onvrede van Khomeini en diens aanhang. Het vertrouwen ebde verder weg door tegenslagen in de inmiddels begonnen Irak-Iranoorlog en klachten van de paramilitaire Revolutionaire Garde. Banisadr werd na zestien maanden afgezet door het parlement, dat op de hand was van de ayatollah.

Banisadr hoopte dat de omwenteling van 1979 zou leiden tot meer democratie in Iran en zei later dat hij vond dat Khomeini de principes van de revolutie had verraden. "Ik was net een kind die zijn vader langzaam zag veranderen in een alcoholist. Macht was daarbij de drug."

Zonder snor

Niet lang na zijn afzetting vluchtte Banisadr naar Frankrijk. Hij stapte uit het vliegtuig zonder zijn kenmerkende snor, wat tot speculaties leidde dat hij vermomd als vrouw de benen had genomen.

Banisadr woonde de rest van zijn leven in Frankrijk. Uit vrees voor een aanslag op zijn leven stond hij onder politiebewaking. De voormalig president was al lange tijd ziek en overleed in een ziekenhuis in Parijs.