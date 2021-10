Gevangenismedewerkers Roermond zeggen wel eens vaker een dutje te doen

De gevangenismedewerkers die onlangs zijn geschorst vanwege slapen tijdens hun nachtdienst, zijn niet de enigen die 's nachts in de fout gaan in de gevangenis in Roermond. Collega's van de twee zeggen bij de regionale omroep L1 dat ze geregeld een dutje doen tijdens hun werk.

Favoriete locatie is de centrale meldkamer van de gevangenis. "Daar hangen geen camera's", aldus een van de medewerkers. "Als je in de nacht met een fijn team werkt, met jongens die niet klikken bij de leiding, dan ga je gewoon slapen. Stoel naar achteren en ogen dicht."

Niet getolereerd

Dinsdag werd bekend dat twee beveiligers van de Roermondse gevangenis zijn geschorst. Zij waren op 23 september 's nachts tijdens hun werk in slaap gevallen. Beide medewerkers hadden nachtdienst in de centrale meldkamer van de gevangenis, waar alle camerabeelden binnenkomen.

De gevangenis zegt altijd hard op te treden tegen slapen tijdens de nachtdienst. "Dat wordt niet getolereerd door de directie en leidt tot ontslag. Dit is bekend bij personeel", zegt gevangeniswoordvoerder Robert Meijer. "Als je tijdens nachtdienst gaat slapen, breng je mogelijk collega's en bijna 300 gedetineerden voor wie jij verantwoordelijk bent in gevaar en hoor je absoluut niet thuis bij PI Roermond."

Koning Slaap

Toch laten verschillende medewerkers en voormalig gevangenisbeveiligers weten dat slapen tijdens de nachtelijke uren al jarenlang veel voorkomt in Roermond. L1 sprak niet alleen een aantal medewerkers maar zag ook berichtjes, waarin het slaapgedrag ter sprake komt. Zo wordt iemand die standaard zijn ogen sluit tijdens de nachtdienst 'Koning Slaap' genoemd.

In het verleden werd niet alleen op de centrale meldkamer maar ook op andere plekken in de gevangenis geslapen tijdens nachtdiensten. Dat veranderde toen er tussen 2017 en 2018 extra camera's in de inrichting werden opgehangen. Die kwamen er vanwege het hoge beveiligingsniveau in de Roermondse gevangenis.

Er kwamen onder meer camera's in recreatieruimtes voor gevangenen. Prompt werd een aantal mensen betrapt dat een dutje deed. "Deze medewerkers zijn hiervoor gesanctioneerd door de toenmalige directeur", erkent woordvoerder Meijer. "Sinds juni 2018 zijn er, tot september 2021, geen andere medewerkers betrapt op of gesanctioneerd voor het in slaap vallen tijdens de nachtdienst."

Verlinkt door collega's

Dat komt dus volgens de medewerkers die L1 sprak omdat er geen camera's handen in de centrale meldkamer. "Je kunt alleen nog betrapt worden als je collega's je 'aanschijten' bij de directie", zegt een van hen. "Of er moet echt al iets misgaan, terwijl je slaapt. Dat een gevangene ziek wordt en je niet hebt gereageerd op zijn noodoproep bijvoorbeeld."

De twee van wie dinsdag bleek dat ze zijn geschorst, zijn volgens de medewerkers verlinkt. Ze waren nog niet lang in dienst en zouden niet goed hebben gelegen bij een groep ervaren collega's. Woordvoerder Meijer bevestigt dat medewerkers naar de leiding zijn gestapt. "Er is na melding van collega's onderzoek gedaan."