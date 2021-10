Chinese president Xi: hereniging met Taiwan moet vreedzaam gebeuren

President Xi sloeg in zijn toespraak een mildere toon aan dan in juli, toen hij zei dat elke poging van Taiwan tot onafhankelijkheid zou worden neergeslagen. Ondanks de minder stevige woorden is ook de nieuwste toespraak slecht ontvangen in Taiwan. "De toekomst van het land ligt in handen van het Taiwanese volk", liet het presidentiële kantoor weten.

Ook benadrukte Taipei nog maar eens dat het het principe van "een land, twee systemen" niet ziet zitten. Dat bestuursmodel werd eerder toegepast bij Hongkong, maar die stadstaat heeft in de loop der tijd steeds meer autonomie moeten afstaan aan Peking en daarmee aan de Communistische Partij.

NOS op 3 maakte deze uitlegvideo over Taiwan, dat ook een rol speelt in de twist tussen China en de VS: