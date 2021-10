Werelddeal: 136 landen akkoord met winstbelastingtarief

De deal is gesloten: er komt een wereldwijd winstbelastingtarief van 15 procent dat in tenminste 136 landen gaat gelden. Dat meldt de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO), die vandaag de gesprekken over het belastingplan leidde tussen de 140 aangesloten landen.

Alleen Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka hebben het akkoord niet ondertekend. Belastingspecialisten zeiden eerder tegen de NOS dat het een kwestie van tijd is totdat ook zij zullen instemmen met een wereldwijd belastingtarief.

Het idee is dat grote multinationals in elk land waar zij actief zijn, belasting gaan betalen. De minimumwinstbelasting van 15 procent zal alleen gaan gelden voor bedrijven met een wereldwijde omzet van minstens 20 miljard euro en een winstmarge van 10 procent.

Ook mogen landen straks 'bijheffen' als een multinational in een ander land onder het minimumtarief is gebleven. Nu mag dat niet.

Grote techbedrijven

Het voorstel voor een wereldwijd belastingplan zal de komende maanden in een internationaal verdrag worden vastgelegd. Het is nog wel spannend of het lukt om het verdrag door de Amerikaanse Senaat te krijgen, omdat vooral de Republieken tegenstribbelen.

"Het is president Biden gelukt om in korte tijd een verandering teweeg te brengen in het belasten van bedrijven. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat hem dit ook gaat lukken", zegt Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA en voorzitter van de Europese Belastingcommissie.

Gisteren maakte belastingparadijs Ierland al bekend dat zij toch akkoord gaan met het plan voor een minimale winstbelasting van 15 procent. Momenteel heeft Ierland een winstbelastingtarief van 12,5 procent, waarmee zij techbedrijven als Google en Facebook hebben aangetrokken.

De OESO streeft ernaar dat het wereldwijde belastingtarief vanaf 2023 in werking treedt.