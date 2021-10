Woonboten beschadigd door snelle boot op Amsterdamse grachten

Woonboten in het centrum van Amsterdam zijn vannacht beschadigd geraakt doordat een sloep roekeloos door de grachten voer. De boot ging veel te hard, waardoor hoge golven ontstonden.

In de sloep zaten drie mannen. Ze negeerden een stopteken van de politie, waarna agenten de boot vanaf de Prinsengracht achtervolgden. Op de hoek van de Amstel en de Keizersgracht ramde de politie de boot om de mannen tot stoppen te dwingen en aan te houden.

Het zijn drie Amsterdammers tussen 24 en 50 jaar. Van hen zit er nog één vast, zegt de politie. De sloep is afgesleept en wordt onderzocht.

Kilometerslange route

De snelheidsduivels voeren vanaf de Prinsengracht via onder meer de Amstel naar Diemen-Ouderkerkerdijk en gingen toen via de Amstel weer terug naar Amsterdam.



Uit onderzoek blijkt dat de sloep meerdere (woon)boten heeft vernield. Een getuige zegt tegen NH Nieuws dat op de Jacob van Lennepkade zelfs een boot volledig losraakte. Het is nog niet bekend waarom de mannen zo hard door de grachten voeren.