Wekdienst 8/10: Bekendmaking Nobelprijs voor de Vrede • Tsjechen naar de stembus

Wat kun je vandaag verwachten?

Om 11.00 uur wordt duidelijk wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. De jury maakt een keuze uit de voorgedragen 234 mensen en 95 instellingen. Kanshebbers zijn activisten, internationale organisaties en toonaangevende politici. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

In Tsjechië worden parlementsverkiezingen gehouden. Premier Babis wil graag herkozen worden; de vraag is hoeveel last hij ervan heeft dat zijn naam deze week opdook als belastingontwijker in de Pandora Papers.

Het Nederlands elftal speelt in Riga de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal is met dertien punten koploper in de groep. Begin dit jaar won Oranje in Amsterdam met 2-0 van de Letten.

Max Verstappen vervolgt zijn jacht op de wereldtitel in Istanbul. Om 10.30 uur begint de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Turkije.

Wat heb je gemist?

Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese Zee op een onbekend object gevaren, meldt de Amerikaanse marine. De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt, de nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Wel zouden enkele opvarenden blauwe plekken en schaaf- en snijwonden hebben opgelopen.

Het ongeluk gebeurde vijf dagen geleden al in internationale wateren, zeggen de Amerikanen. Het is nu pas bekendgemaakt om de missie niet in gevaar te brengen.

Ander nieuws uit de nacht:

Voormalige eigenaar: 'Ernstige vervuiling Hedwigepolder dreigt': water in de Westerschelde bevat namelijk hoge concentraties van het giftige pfas. Doel van de onteigening was natuurherstel, maar daarvan is volgens de oud-eigenaar door de verontreiniging geen sprake.

Biden maakt door Trump ingekrompen natuurgebieden weer groter: het gaat om gebieden in de staat Utah, die Trump had verkleind op verzoek van de Republikeinse leiders van de staat. Delen van de natuurparken zijn voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika heilig. Zij zijn dan ook erg blij met het weer vergroten van de gebieden.

VDL Groep verwacht ook vandaag nog problemen door digitale aanval: het is nog altijd niet bekend wat de precieze oorzaak is en of het om een aanval met gijzelsoftware gaat. Wel is duidelijk dat de algehele bedrijfsvoering erdoor wordt gehinderd en dat waarschijnlijk de productie van de fabriek in Born niet wordt opgestart.

En dan nog even dit:

"Een rustig weertje, droog met veel zon en een relatief hoge luchtdruk". Zo klonk precies 70 jaar geleden het allereerste weerbericht op de Nederlandse televisie. Geen touchscreen om de temperaturen aan te geven, maar een gewoon krijtje. En de weerman zelf? Die liep niet door de studio, maar bleef buiten beeld. Alleen zijn hand was te zien. Beelden van dat eerste weerbericht gingen verloren, maar vier jaar later zag het er zo uit:

Bekijk hier een weerbericht uit 1956: