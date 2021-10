Nederlands bedrijf gelinkt aan rijkste vrouw van Afrika failliet

Exem, Esperaza, Galp en Sonangol, hoe zit het?

Via een schimmige constructie verkreeg Exem Energy in 2006 op papier een belang van 40 procent in Esperaza, de andere Nederlandse holding waaruit de dividendbetaling is gedaan. In Esperaza zat weer een belang van 15 procent in het Portugese olie- en gasbedrijf Galp. Op deze manier verkreeg Exem Energy 6 procent van de aandelen in Galp.

De verkopende partij was het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, waar de vader van Isabel dos Santos als president veel invloed had. De overige 60 procent van de aandelen in Esperaza hield Sonangol zelf. Deze hele transactie is afgelopen zomer door de arbitragecommissie van het Nederlandse Arbitrage Instituut nietig verklaard en heeft daarom juridisch nooit plaatsgevonden.