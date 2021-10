'Rechters oordelen hard over zichzelf in toeslagenaffaire'

Rechters zijn uiterst kritisch op de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft het AD, dat een onderzoeksrapport van de beroepsgroep in handen heeft.

Een commissie van rechters bekeek alle bijna 17.000 toeslagzaken die tussen 2010 en 2019 bij bestuursrechters binnenkwamen. De conclusie is dat de meeste rechters de aanpak van de Belastingdienst blind volgden terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden.

'Alles of niets'-uitleg

Zo volgde een meerderheid van de rechters de 'alles of niets'-uitleg van de regels door de Raad van State, staat volgens het AD in het rapport Recht vinden bij de Rechtbank. Ouders moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen terwijl ze slechts een klein bedrag verschuldigd waren.

In het rapport staat een voorbeeld van ouders die in 2015 hun hele voorschot van 27.554 euro moesten terugbetalen, omdat ze een bedrag van 77,32 euro niet hadden voldaan. "Een dergelijk openstaand bedrag is, hoe klein ook, gelet op de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voldoende om de hele kinderopvangtoeslag terug te vorderen", stelde de rechtbank Midden-Nederland destijds.

Aanbevelingen

De onderzoekers schrijven dat rechters zich meer moeten inleven in de burger en meer op hun eigen rechtsgevoel af gaan. Ook moeten rechtbanken beter met elkaar moeten communiceren.

De Raad voor de Rechtspraak zegt tegen het AD dat het rapport eind volgende week officieel verschijnt en wil tot die tijd niet inhoudelijk reageren.