Aanvaring Amerikaanse kernonderzeeër in Zuid-Chinese Zee

Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese Zee op een onbekend object gevaren, meldt de Amerikaanse marine. De onderzeeër raakte beschadigd, maar kon nog wel verder varen. De kernreactor die de onderzeeër van energie voorziet, is onbeschadigd gebleven, zegt de marine in een verklaring.

Zeker tien bemanningsleden zouden gewond zijn geraakt door de botsing. Ze zijn niet in levensgevaar, de meesten hebben alleen snijwonden en blauwe plekken opgelopen.

Het is onduidelijk hoe de botsing heeft kunnen gebeuren. De onderzeeër was in de Zuid-Chinese Zee voor een oefening waaraan meer landen meededen, waaronder Nederland, schrijft de BBC.

Het ongeluk gebeurde vijf dagen geleden in internationale wateren en is nu pas bekendgemaakt om de missie niet in gevaar te brengen. De USS Connecticut is naar een basis op Guam gevaren waar verder wordt onderzocht welke schade is opgelopen.