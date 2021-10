Ierland toch akkoord, wereldwijde minimum winstbelasting dichterbij

Ierland was eerst tegen, maar gaat toch akkoord met het plan voor een wereldwijde minimum winstbelastingtarief van 15 procent. Dat maakt de regering vanavond bekend. Daarmee is een nieuwe stap gezet in een internationaal initiatief om belastingontwijking door grote concerns tegen te gaan.

"Op dit moment is het aangaan van deze overeenkomst de juiste boodschap en de juiste stap voor Ierland. De regering houdt dus rekening met de internationale fiscale ontwikkeling, de uitvoering daarvan binnen de Europese Unie en met name in de Verenigde Staten", zei Paschal Donohoe, de Ierse minister van Financiën.

Het land heeft momenteel een belastingtarief van 12,5 procent, waarmee grote techbedrijven werden aangetrokken. Zo hebben onder andere Google en Facebook hun hoofdkantoor in Ierland en dragen ze in andere landen waar ze actief zijn nauwelijks belasting af.

Betalen waar je actief bent

De 'deal van de eeuw' werd pas echt onderwerp van gesprek toen de Amerikaanse president Biden met het voorstel kwam om grote multinationals zwaarder te belasten. De Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) en de Europese Commissie waren al jaren bezig met een wereldwijde hervorming om belastingontwijking tegen te gaan.

Het idee is dat grote multinationals in elk land waar zij actief zijn, belasting gaan betalen. De minimumwinstbelasting van 15 procent zal alleen gaan gelden voor bedrijven met een wereldwijde omzet van minstens 20 miljard euro en een winstmarge van 10 procent.

Ook mogen landen straks 'bij heffen' als een multinational in een ander land onder het minimumtarief is gebleven. Nu mag dat niet.

Tientallen landen hebben zich nog niet aangesloten bij het plan. Zo houden Hongarije, Barbados, Kenia, Nigeria, Peru, Sri Lanka en Saint Vincent en de Grenadines voet bij stuk. Morgen vindt onder leiding van de OESO een vergadering plaats over het voorstel en maken mogelijk meer landen bekend dat zij toch akkoord gaan.