'Vaccin betekent niet het einde van malaria, maar stimulans om nu door te pakken'

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Ik heb zoveel kinderen met malaria gezien, met hoge koorts in het ziekenhuis, rillend in hun bedjes. Heel veel ouders hoopten dat dit vaccin de oplossing is.

In veel landen bestond de angst dat door de coronapandemie de aandacht voor ziektes als malaria zou verslappen. Ik hoor hier van veel organisaties dat we niet de andere ziektes moeten vergeten. Ja, er moet nog veel gebeuren tegen corona en de vaccinatiegraad is laag, maar er zijn ook nog veel handen nodig tegen malaria, tbc en hiv."