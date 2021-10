200 verwaarloosde koeien in beslag genomen bij boer in Garrelsweer

Bij een boerenbedrijf in Garrelsweer (Groningen) zijn gisteren 200 koeien in beslag genomen vanwege verwaarlozing. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was het dierenwelzijn in het geding.

Het is niet duidelijk hoe erg de dieren eraan toe zijn, schrijft RTV Noord. De NVWA wil verder niet ingaan op vragen van de omroep. De politie assisteerde bij de ontruiming.

De koeien zijn tijdelijk verplaatst naar een ander boerenbedrijf. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen en beslist later of de eigenaar van de koeien wordt vervolgd.