Boeren die met tractor inreden op provinciehuis Groningen voor de rechter

De verdachten zijn een 41-jarige man uit Noordbroek, een 32-jarige man uit Tynaarlo, een 50-jarige man uit Groningen en een 30-jarige man uit Noordhorn.

De zitting is rond 09.00 uur begonnen in de rechtbank van Groningen. Er is een hele dag voor uitgetrokken, schrijft RTV Noord. Het Openbaar Ministerie moet de strafeisen nog bekendmaken.

In een andere zaak staat vandaag ook een vijfde boer terecht. Hij werd aangehouden omdat hij in november 2019 agenten zou hebben gehinderd die onderzoek wilden doen naar zijn trekkers.