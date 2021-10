Defensie neemt afscheid van laatste KDC-10 met speciale vlucht over Nederland

Nog één speciale afscheidsvlucht en dan is het in Nederland gedaan met het tanker- en transportvliegtuig KDC-10. Het ministerie van Defensie verkoopt de toestellen omdat het een samenwerkingsverband is aangegaan met zes andere landen, waarmee de nieuwe vloot van een ander type vliegtuigen wordt gedeeld.

De laatste KDC-10 vertrekt vandaag van Vliegbasis Eindhoven en vliegt over meerdere Nederlandse vliegvelden, zoals de militaire bases in Volkel, Leeuwarden en Den Helder. Ook vliegt het over het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht in Breda. De vlucht duurt in totaal ongeveer twee uur.

De toestellen werden sinds 1995 regelmatig ingezet bij missies en vervoerden duizenden militairen naar conflictgebieden. Afgelopen augustus werd de KDC-10 nog gebruikt om Nederlanders en Afghanen te evacueren uit Kabul.

Defensie maakte eerder al een overzicht van de inzet van de KDC-10: