Afwachten, of toch nieuw energiecontract? Drie vragen over de prijsexplosie

"Er was nu een leverancier, en dat heb ik nog nooit eerder gezien, die per 1 oktober de tarieven tussentijds heeft verhoogd", zegt Donat. "Dat moet haast wel zijn omdat het bedrijf het anders niet gaat redden." Leveranciers moeten zich houden aan de afgesproken prijzen en kunnen zo in geldproblemen raken, aangezien de inkoopprijs enorm is gestegen.

Het bedrijf DGB Energie heeft zelfs al leveringscontracten met klanten opgezegd, zo melden boerenbedrijven en consumenten in het vakblad De Boerderij. Vanwege de torenhoge prijzen wordt de levering deze of volgende maand stopgezet, zou in een brief staan aan klanten. De Autoriteit Consument en Markt doet een onderzoek naar deze meldingen.

Vanwege de oververhitte energiemarkt zijn er nu sowieso veel minder aanbiedingen voor contracten: nu dertig tegenover normaal negentig. Iedereen die nu een nieuw energiecontract tegen een vast tarief aangaat, moet dan ook fors meer betalen.

Volgens Pricewise is een gemiddeld huishouden nu op jaarbasis zo'n 1300 euro meer kwijt voor een vast jaarcontract dan wanneer het een jaar geleden zou zijn afgesloten. Momenteel zou dat gemiddeld zo'n 3298 euro kosten. Dat was vorig jaar nog 1935 euro.

Is een nieuw energiecontract afsluiten nu verstandig?

De meningen hierover zijn verdeeld. "Het is lastig, maar ons advies bij variabel is: denk erover na om het een jaar vast te leggen", zegt Bleker van Pricewise. "Het voelt tegenstrijdig omdat de prijs zo hoog is, maar zo voorkom je erger." Hij verwacht dat de energieprijzen de komende maanden nog verder stijgen.

"Wij zeggen: niet panikeren en wacht even rustig af", zegt Donat van de Consumentenbond. Ze waarschuwt dat de vaste tarieven nu heel hoog zijn en áls de energieprijs straks daalt, je eraan vastzit. "Je kunt beter voorlopig variabel zitten en afwachten in plaats van je halsoverkop aan een jaarcontract te binden."

Uiteindelijk valt alleen met een kristallen bol te zeggen wat de slimste keuze is. "De onenigheid hierover tussen de adviseurs geeft aan dat niemand kan voorspellen wat de energieprijs de komende maanden gaat doen", zegt Puk van Meegeren, energie-expert bij Milieu Centraal.