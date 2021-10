Partijen stemmen met 'werkdiner' agenda's voor formatie op elkaar af

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"Dikke regeerakkoorden zoals bij voorgaande formaties waren er niet voor niets. Ze werden gezien als een verzekeringspolis waarin de belangrijke punten die regeringspartijen binnenhaalden werden vastgelegd, en waardoor er niets onverwachts kon gebeuren. Nu zal dat allemaal korter en eenvoudiger moeten.

Maar de vraag is of dat na de bizarre tijden die we achter de rug hebben gaat lukken.

Over gevoelige kwesties zullen ze toch meer willen vastleggen dan een zinnetje. D66 zal bijvoorbeeld niet willen dat er ineens een Kamermeerderheid is tegen het opvangen van vluchtelingen. Of de ChristenUnie dat de abortuspil bij de huisarts verkrijgbaar wordt. Maar voor de rest zullen ze vooral vastleggen wat ze willen bereiken. Het 'hoe' laten ze dan over aan de ministers en de Tweede Kamer."