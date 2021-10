Nog altijd honderdduizenden huizen met enkel glas

Er zijn nog altijd honderdduizenden woningen in Nederland met geheel of gedeeltelijk enkel glas. De bewoners van die huizen hebben extra veel last van de stijgende aardgasprijs: zij betalen honderden euro's extra per jaar om hun huis warm te houden. Het vaakst gaat het om huurders in de commerciële sector, die hier zelf weinig aan kunnen veranderen. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende organisaties en energie-experts door de NOS.

De Woonbond heeft de Tweede Kamer gevraagd om huurders extra tegemoet te komen, door bijvoorbeeld de huren te bevriezen voor woningen met de slechtste energielabels G en F. De energiekosten voor mensen in die huizen kunnen volgens de Woonbond oplopen tot 700 euro extra. Dit raakt vooral huishoudens die een variabel gastarief hebben of waarvan de lopende contracttermijn in deze periode afloopt.

"Als de wind verkeerd staat en het regent buiten, komt het water soms langs de kozijnen naar binnen. Op koude dagen komt het voor dat we met een winterjas aan in huis zitten", zegt Manuel Klesse uit Rotterdam. Hij woont met meerdere mensen in een slecht geïsoleerd appartement. "De warmte blijft gewoon niet binnen, en vliegt vanwege het enkele glas naar buiten. Dit zorgt ervoor dat we hele hoge stookkosten betalen."