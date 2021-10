Brandstichter Oss (22) nu ook verdacht van branden bij basisscholen

De man die vorige week werd opgepakt in Oss nadat hij een prullenbak in brand had gestoken, wordt nu ook verdacht van de recente brandstichtingen bij twee basisscholen in de Brabantse plaats.

Het OM schrijft in een persbericht dat op basis van onder meer telefoongegevens "de juiste verdacht in beeld is". Wel is verder onderzoek noodzakelijk, benadrukt het OM. "Zeker bij branden gaat veel bewijs verloren en dat maakt dit soort onderzoeken ook zo lastig", zegt een woordvoerder.

Grote onrust

De 22-jarige is bekend bij zowel de politie als hulpverleningsinstanties.

De schoolbranden in Oss leidden tot grote onrust, schrijft Omroep Brabant. Burgemeester Buijs riep vorige week inwoners nog op om ogen en oren goed open te houden en verdachte situaties meteen te melden bij de politie.