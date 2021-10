Invallen in tachtig Duitse panden bij grote actie tegen witwasnetwerk

De Duitse politie heeft vanochtend vroeg in drie deelstaten invallen gedaan in zo'n tachtig appartementen en kantoren bij een grootschalige actie tegen een internationaal witwasnetwerk. Er zijn bij de invallen, waarbij duizend agenten betrokken waren, tien mensen aangehouden.

Persbureau DPA schrijft dat criminelen meer dan 100 miljoen euro aan zwart geld naar Turkije en Syrië hebben gesluisd. Het geld zou verdiend zijn met drugshandel en deels gebruikt zijn om terroristen in Syrië te financieren.

Hawala

Het geld zou vanuit Duitsland zijn overgemaakt via een zogenoemd hawala-netwerk. Dat is een vorm van ondergronds bankieren, waarbij geen vergunning nodig is en vertrouwen centraal staat.

De invallen vonden plaats in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Bremen. Agenten vielen de panden rond 04.00 uur binnen. De kans dat verdachten sliepen, en zo niet op het laatste moment nog computers of telefoons konden vernietigen, was op dat tijdstip het grootst.

De Duitse autoriteiten geven vandaag in een persconferentie meer informatie over de politieactie.