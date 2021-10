Facebook-topman Zuckerberg: beschuldigingen klokkenluider kloppen niet

In zijn persoonlijke post gaat Zuckerberg dieper in op de beweringen van Haugen, die volgens hem "nergens op slaan". Hij wijst erop dat Facebook veel geld investeert in het tegengaan van schadelijke content: "Als we daar niks om zouden geven, waarom hebben we dan zoveel meer mensen in dienst die hier tegen strijden dan welk ander bedrijf in onze sector dan ook?"

Zuckerberg zegt ook dat het gezien het verdienmodel van Facebook helemaal niet logisch is om vooral polariserende content in de tijdlijnen van gebruikers te tonen: "Wij verdienen geld aan advertenties en adverteerders vertellen ons continu dat ze hun advertenties niet naast schadelijke of boze content willen hebben."

Storing van Facebook en Instagram

Daarnaast hebben sociale media zoals Instagram ook voordelige effecten op onder meer tienermeisjes, zegt Zuckerberg: "Ons onderzoek toonde juist aan dat veel tieners geholpen worden door Instagram te gebruiken als ze worstelen met de issues waar tieners altijd door geplaagd worden."

De Facebook-topman kwam ook nog kort terug op de storing van maandag van Facebook, Whatsapp en Instagram die hij "de ergste storing in jaren" noemde. "Dit herinnerde er ons ook aan hoe belangrijk ons werk voor mensen is."

Klokkenluider Haugen daarentegen juichte de storing juist toe, zei ze tijdens de hoorzitting: "Ik weet niet waarom er een storing was, maar ik weet wel dat Facebook meer dan vijf uur lang niet gebruikt werd om kloven in de samenleving te verdiepen, democratieën te destabiliseren en jonge meisjes en vrouwen zichzelf slecht te laten voelen over hun lichaam."