Lekkende oliepijpleiding VS tientallen meters meegesleurd, mogelijk door anker

Er zijn sterke aanwijzingen dat het grote olielek voor de kust van Zuid-Californië is veroorzaakt door het anker van een schip. Onderzoekers van de Amerikaanse staat zeggen dat een deel van een pijpleiding op de zeebodem tientallen meters is meegesleurd en dat er een grote scheur in is ontstaan.

Door het lek uit de pijpleiding kwam er de afgelopen dagen ruim een half miljoen liter ruwe olie in zee. Dat had meteen grote gevolgen voor de omgeving, met name bij de badplaats Huntington Beach. De olie is aangespoeld op stranden die nu mogelijk weken gesloten moeten blijven. Ook is de visserij in het gebied stilgelegd. Op de stranden zijn dode vogels en vissen aangespoeld.

De Californische autoriteiten weten nog niet welk schip er verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de beschadiging van de pijpleiding. Ook is nog niet duidelijk wanneer de lekkage precies is ontstaan.

'Niet onze toekomst'

De kustwacht krijgt het verwijt te lang te hebben gewacht met het reageren op meldingen over het olielek. Vrijdagavond kwamen de eerste meldingen van de lekkage binnen, maar pas de volgende ochtend werd een onderzoek gestart. Volgens de kustwacht was het onder meer vanwege het gebrek aan daglicht niet mogelijk om eerder te beginnen.

Inmiddels is getroffen pijpleiding leeg en is de olielekkage in zee gestopt. De Californische gouverneur Gavin Newsom herhaalde op een persconferentie dat de lekkage wat hem betreft bewijst dat het tijd wordt om afscheid te nemen van de olieindustrie: "Dit is onze geschiedenis, niet onze toekomst."