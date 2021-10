VS geven na Trump opnieuw openheid over aantallen kernwapens

De VS hebben na drie jaar weer bekendgemaakt hoeveel kernwapens het land bezit. Het waren er in september vorig jaar 3750, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook beschikt het land over 2000 kernkoppen waarvan besloten is dat ze ontmanteld zullen worden.

In 2010 maakten de VS voor het eerst bekend hoeveel kernwapens het door de jaren heen in bezit had. De getallen werden elk jaar aangevuld met de nieuwste data. Amerikaanse diplomaten gebruikten de publicatie van de cijfers om bij andere landen aan te dringen op het eveneens afbouwen van het nucleaire arsenaal.

Onder voormalig president Trump werd in 2018 besloten de gegevens niet meer te publiceren, maar president Biden breekt met de geheimhouding van zijn voorganger. In een verklaring zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat transparantie belangrijk is om afspraken uit het non-proliferatieverdrag internationaal af te dwingen.

New START

Trump onderhandelde met Rusland om het New START-verdrag uit 2010 te vernieuwen, maar kon tijdens zijn regeerperiode geen akkoord sluiten. Hij kwam er onder meer niet uit met Rusland over het aantal korteafstandskernwapens, ook wel bekend als tactische kernwapens. Het New START-verdrag gaat alleen over zogeheten strategische kernwapens. Ook wilde Trump dat China zich bij het verdrag aan zou sluiten.

Onder Biden werd het akkoord begin dit jaar wel voor vijf jaar verlengd. In Geneve hebben Rusland en de VS vorige week ook een tweede ronde van gesprekken gehouden over het terugdringen van kernwapens op de lange termijn.

Op het hoogtepunt had Amerika 31.255 kernkoppen. Dat was in 1967. Tot de val van de Berlijnse Muur had het nog altijd ruim 20,000 nucleaire wapens. Sindsdien is het aantal steeds verder afgebouwd. Op dit moment heeft de VS amper meer tactische kernwapens in het arsenaal, in tegenstelling tot Rusland.