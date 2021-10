Facebook: menselijke fout oorzaak van grote storing

Door de storing waren de servers van Facebook dus onbereikbaar, ook voor de werknemers van Facebook zelf. Daardoor moesten storingsploegen in datacenters van Facebook fysiek toegang tot de servers krijgen om de fout te onderzoeken en te herstellen. Door de strenge beveiliging van de servers was dat een tijdrovende klus.

Voorzichtig weer bereikbaar

Toen de fout eenmaal was hersteld, maakte Facebook zijn apps stukje bij beetje weer bereikbaar. Dit moest voorkomen dat de systemen opnieuw op tilt zouden slaan doordat wereldwijd miljarden telefoons tegelijkertijd Facebook, WhatsApp of Instagram probeerden te bereiken.

"Dit soort dingen kunnen altijd gebeuren. Mensen maken nu eenmaal fouten", zegt techredacteur Joost Schellevis: "Al lijkt het erop dat Facebook wel erg op het functioneren van haar eigen infrastructuur rekende. Dus als het daar misgaat, gaat het gelijk goed mis."

De storing begon gisteren rond 17.30 uur Nederlandse tijd en duurde tot even na middernacht. Hier leidde dat tot klagende gebruikers, maar niet tot grote problemen. De timing was voor Facebook wel vrij pijnlijk: vandaag getuigde een klokkenluider in het Amerikaanse congres over misstanden bij het bedrijf.