MMA-vechter (38) overlijdt anderhalve maand na knock-out

De Amerikaanse MMA-vechter Justin Thornton is afgelopen nacht overleden in het ziekenhuis. Hij was bijna zes weken geleden knock-out geslagen in een wedstrijd van het Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) in Mississippi.

Bij het gevecht zonder bokshandschoenen werd hij na 19 seconden gevloerd door tegenstander Dillon Cleckler. "Ik ben er helemaal kapot van, want ik ken Justin al jaren", reageerde Cleckler via zijn Instagram-pagina. Volgens de laatste tegenstander van Thornton is hij overleden aan een longontsteking.

Zwaar letsel aan ruggengraat

Officieel is er nog niets bekend over de exacte doodsoorzaak van de 38-jarige MMA-veteraan. Bij het gevecht op 20 augustus raakte hij zwaargewond. Na de klap smakte hij met zijn hoofd voorover op de vloer. Met ernstig letsel aan zijn ruggengraat werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens een bericht op zijn Facebook-pagina was Thornton deels verlamd geraakt en lag hij aan de beademing. Via crowdfunding was een inzamelingsactie gestart om de medische kosten te vergoeden.

'Hij was een vechter'

"Justin was heel zijn leven een vechter en verdient niets anders dan respect", schrijft Cleckler. Ook de directeur van het BKFC betuigt in een verklaring zijn medeleven aan Thorntons nabestaanden.

In diens MMA-carrière had Thornton 24 professionele wedstrijden gevochten. Daarvan won hij er acht en verloor hij er zestien. MMA staat voor mixed martial arts, een vechtsport waarbij meerdere stijlen worden gecombineerd.