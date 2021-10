Kamer blikt vooral terug op incidenten bij formatiedebat

De Tweede Kamer steunt, zoals verwacht, in meerderheid de voordracht van Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) als nieuwe informateurs. Dat werd duidelijk in het formatiedebat van vanavond, dat nauwelijks gaat over de opdracht die de twee meekrijgen: het vormen van een kabinet met de partijen van de huidige coalitie.

In het debat kwamen vooral de incidenten aan de orde die de laatste tijd zijn ontstaan rond de haperende kabinetsformatie. Zo vielen oppositiepartijen als de PVV en de SP D66-leider Sigrid Kaag aan op de roddel die door haar partij werd verspreid over het mogelijke drankgebruik van informateur Remkes.

Bij het begin van haar bijdrage kwam Kaag zelf al terug op de affaire. "De woorden zijn terecht direct teruggenomen", zei Kaag. Volgens haar heeft ze direct verantwoordelijkheid genomen en is er binnen D66 over de zaak gesproken. Ze ontkende de bron te zijn van de roddel, en ook bij haar secondant Rob Jetten komt het verhaal niet vandaan. Hoe het dan wel is gegaan, vond ze een interne partijaangelegenheid.

"Het is een grote laffe bende bij D66", zei PVV-leider Wilders daarop. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemde het "trieste praatjes" en wees op Kaags belofte van nieuw leiderschap. "Dit zegt wel iets over de manier waarop je kijkt naar de politiek. Is dit uw nieuwe leiderschap?"

Doorstart ongeloofwaardig

Volgens verschillende partijen hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet vanwege het landsbelang gekozen om toch te gaan praten, maar vooral omdat ze bang zijn voor nieuwe verkiezingen. Daarbij zouden ze mogelijk zetels gaan verliezen.

Dat er nu gewerkt gaat worden aan een doorstart van de huidige coalitie is volgens die partijen ongeloofwaardig. "Alsof er niets gebeurd is. Het is zo vals", betoogde Wilders, verwijzend naar het toeslagenschandaal dat de aanleiding vormde voor het aftreden van het huidige kabinet. "Snapt u dat de mensen thuis daar niets van snappen?"

Lastig voor toeslagenouders

Sophie Hermans, waarnemend fractievoorzitter van de VVD, moest erkennen dat het voortzetten van de huidige coalitie lastig is voor veel toeslagenouders: "Ik kan me voorstellen dat het ongelooflijk moeilijk wordt om het vertrouwen van de slachtoffers van die affaire terug te winnen."

"Wij gaan echt alles op alles zetten om het leed te verzachten" zei Hermans, die er ook op wees dat de kiezer de coalitie van de vier partijen op 17 maart wel een meerderheid heeft bezorgd. Hermans verving Mark Rutte, die in zijn functie als demissionair premier in Slovenië is voor een EU-top.