Tesla moet 137 miljoen dollar betalen aan ex-werknemer wegens racisme

Autofabrikant Tesla moet van een federale jury in San Francisco 136,9 miljoen dollar betalen aan een zwarte ex-werknemer. Volgens de leden van de jury is hij het slachtoffer geweest van racistische intimidatie en een vijandige werkomgeving in de Tesla-fabriek in Fremont in het noorden van Californië. Werknemer Owen Diaz getuigde dat hij dagelijks geconfronteerd werd met "racistische scheldwoorden, waaronder het n-woord".

Diaz werkte op contractbasis in 2015 en 2016 in de fabriek als liftbediener. Gedurende die periode verspreidden medewerkers van de fabriek hakenkruizen en racistische graffiti en tekeningen en lukte het volgens de jury leidinggevenden niet om de intimidatie te stoppen. Diaz krijgt 6,9 miljoen dollar schadevergoeding voor emotioneel leed en daarnaast moet Tesla een civielrechtelijke boete betalen van 130 miljoen dollar.

"Het heeft vier lange jaren geduurd om op dit punt te komen", vertelde Diaz aan The New York Times. "Het is alsof er een grote last van mijn schouders is gevallen."

"Vriendelijk gebruikt"

Tesla vindt de straf veel te zwaar, maar erkent wel dat er fouten zijn gemaakt. "Hoewel we er sterk van overtuigd zijn dat deze feiten het oordeel van de jury in San Francisco niet rechtvaardigen, erkennen we wel dat we in 2015 en 2016 niet perfect waren", schrijft het hoofd personeelszaken, Valerie Capers Workman, in een blogpost op de site van Tesla. Volgens haar werd het N-woord op een vriendelijke manier gebruikt en doorgaans door zwarte werknemers onderling.

"Maar Tesla van 2015 en 2016 is niet Tesla van nu", schrijft ze. Het bedrijf zou er inmiddels alles aan doen om discriminatie aan te pakken en te zorgen dat iedere werknemer gelijke rechten heeft. "Ook al gaan er soms dingen fout." Het is nog niet duidelijk of Tesla in beroep gaat tegen de uitspraak.

Verplichte arbitrageovereenkomsten

Overigens verplicht Tesla werknemers om problemen intern op te lossen door middel van een verplichte arbitrage, om zo geschillen op te lossen zonder een openbaar proces. De advocaten van Diaz vertelden aan CNBC dat de zaak alleen kon doorgaan omdat Diaz de verplichte arbitrageovereenkomst niet had ondertekend.

Een activistische aandeelhouder van Tesla, Nia Impact Capital, heeft het bestuur van Tesla gevraagd om de effecten van die verplichte arbitrageovereenkomsten te bestuderen, uit bezorgdheid dat het intimidatie en andere problemen op de werkvloer mogelijk maakt.