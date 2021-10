1,5 miljoen tegels gewipt: bewustwording groeit, impact beperkt

Bij de tegelwipactie in Harderwijk raken de afvalcontainers snel vol met afgedankte bestrating. Overal in het land zijn er dit soort initiatieven. Maar ondertussen worden ook heel wat tuinen juist betegeld of opnieuw betegeld. "Er komt wat, er gaat wat", zegt Ingrid Klooster. "Alle beetjes helpen en hoe meer aandacht we eraan besteden, hoe meer mensen er enthousiast van zullen worden."

Dat is ook het belangrijkste effect van dit soort campagnes, zegt onderzoeker duurzame stadsontwikkeling Mendel Giezen van de Universiteit van Amsterdam. "De totale impact in vierkante meters tuin is beperkt, maar de bewustwording is belangrijk."

Een andere manier om tuinen te vergroenen is door een 'tegeltaks' in te voeren, zoals in Duitsland al bestaat. Ook in Nederland is het al vaker geopperd. Giezen vindt dat geen goed idee. "Dat kan veel mensen heel boos maken. De tuin is privédomein. Als de overheid gaat vertellen hoe je dat moet inrichten, roept dat veel weerstand op."

Het moet ook niet polariserend gaan werken, waarschuwt onderzoekster sociaalecologisch leren Loes Witteveen, verbonden aan de Wageningen University. "Je moet mensen proberen mee te krijgen, zonder degenen die voor tegels kiezen weg te zetten als mafkezen." Met zo'n campagne krijg je niet iedereen mee, maar dat betekent niet dat mensen tegen groen zijn. "Zo simpel is het niet om te gaan tuinieren."