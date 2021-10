Burgemeester Groningen verbiedt Vindicat-feest

Een zeilevenement met aansluitend een groot feest van studentenvereniging Vindicat gaat vrijdag niet door. Dat heeft de Groningse burgemeester Koen Schuiling in een brief aan de gemeenteraad laten weten, meldt RTV Noord.

Aanleiding voor het besluit is de chaos die afgelopen weekend ontstond na een feest van Vindicat-leden bij een recreatieplas in Groningen. Er ontstond een grimmige sfeer met vechtpartijtjes en vernielingen aan bussen die de feestgangers terug moesten brengen naar het centrum van de stad.

Cultuurverandering

Volgens de burgemeester is er een "verregaande cultuurverandering binnen de vereniging" nodig. "Deze tijd moet worden gebruikt om goede afspraken te maken over het gedrag bij toekomstige evenementen", schrijft hij in de brief. In de aanloop naar toekomstige evenementen moet volgens Schuiling "eerst worden gekeken hoe die op een acceptabele wijze kunnen plaatsvinden".

Vindicat kwam de laatste jaren vaker in opspraak, onder meer door uit de hand gelopen ontgroeningen. Dat leidde tot sancties van de RUG, de Hanzehogeschool en de gemeente. De vereniging beloofde beterschap en er zou worden gewerkt aan een interne cultuurverandering

De fractievoorzitters van de partijen in de Groningse gemeenteraad praten vanavond over de situatie rond Vindicat en vermoedelijk is er woensdag een extra raadsvergadering.

Oud-leden

Volgens Olaf Roeloffs, voorzitter van de stichting van oud-leden van Vindicat, wordt de vereniging te zwaar gestraft. Tegen de regionale omroep zegt hij dat wat vrijdag is gebeurd niet kan, maar hij vindt ook dat Vindicat goed optreedt tegen incidenten. "Er zijn clubs die zich ernstiger misdragen dan Vindicat en die niet adequaat tot verantwoording worden geroepen."